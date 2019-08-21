Максим Фадеев показал, как выглядел в юности

Продюсер предложил поклонникам угадать, сколько ему лет на снимке.

Фадеев выложил фотографию на своей странице в инстаграм. На ней продюсер выглядит очень юным. Максим предложил угадать возраст, в котором был сделан этот снимок. Пост собрал тысячи комментариев.

Большинство поклонников считают, что на фотографии их кумиру не больше 18 лет. Так это или нет, музыкант не ответил, заставив фоллловеров гадать дальше.

В последнее время продюсер выкладывает неоднозначные посты в инстаграм, которые интригуют подписчиков. Таким было недавнее двусмысленное послание о том, что он больше не боится перемен в жизни. Поклонники предположили, что Фадеев намекает на разрыв творческого союза с Наргиз.

Продюсер расторг контракт со своей подопечной и запретил ей исполнять его песни. Из-за этого гастроли певицы оказались сорваны, она попросила прощения у своих поклонников. Наргиз Закирова пообещала им приехать с концертами, на которых будет исполнять исключительно свои произведения. О причинах разрыва рабочих отношений ни продюсер, ни певица не говорят.