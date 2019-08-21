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Юная леди: Лиза Галкина обновила фотогалерею своих стильных образов

Малышка растет большой модницей и звездой Instagram.

Юная леди: Лиза Галкина обновила фотогалерею своих стильных образов
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

На фанатской странице Лизы Галкиной в Instagram появилась новая фотография девочки. На ней дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой снова предстает в стильном образе.

Лиза сидит в автомобиле, на ней надето белое вязаное платье с кружевами, волосы аккуратно заплетены в косы. А в руках – брендовая розовая сумочка Monnalisa. К слову, чек на этот аксессуар в интернет-магазинах начинается с 5000 рублей.

Фанаты спросили подписчиков: «Как вам образ Лизы? Нравится?» Ответы, стоит заметить, были вполне ожидаемыми. Верные поклонники звездной девочки наперебой стали писать: «Разве может в ней что-то не нравиться?», «Девочка-куколка, всегда веселая, рассудительная, выдумщица, как приятно ее всегда видеть, улыбаться ей хочется всегда!», «Лиза в любом образе прекрасна! Спасибо родителям, что выделяют время порадовать нас такими детками!»

Правда нашлись и те, кто не разделил фанатского восторга: «Лиза как Лиза, другие дети такие же», «Нормально, как и у всех детей, ничего особенного».

Многие поклонники заметили, что Лиза очень выросла и стала похожа на школьницу. В принципе, они не далеки от истины, девочке, как и ее брату Гарри, 5 лет, так что школа не за горами.

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Юная леди: Лиза Галкина обновила фотогалерею своих стильных образов
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