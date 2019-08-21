«Обожаю»: Лобода показала, как восьмилетняя дочка «копирует» ее образ

Светлана Лобода этим летом, в отличие от многих своих коллег, гастролирует по России и Европе. Не так давно она побывала в Монако, где выступила на фестивале Russian Music, а потом отправилась на Сардинию. Вместе с артисткой путешествуют ее дочки: восьмилетняя Евангелина и годовалая Тильда. Если младшую наследницу девушка показывает редко, то старшая почти каждый день мелькает на фото и видео.

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Раньше Лобода признавалась, что ее дочка любит читать и занимается вокалом. Она отмечала, что у девочки пробился красивый тембр голоса. Ева занимается с преподавателем своей мамы, так как сама изъявила такое желание. На днях у поклонников звезды появилось возможность оценить талант малышки. Светлана опубликовала забавное видео с наследницей. В кадре она сначала надевает мамины штаны, халат и очки. Затем берет трость и просит объявить ее выход.

Ева выступает перед мамой, зажигательно танцуя и напевая ее хит «Пуля-дура». Певице понравилась пародия дочки. «Моя Ева и её ежевечерние перфомансы. Обожаю», — написала Лобода.

Поклонники пришли в восторг от ролика и артистизма девочки. «Сразу видно — дочь суперзвезды», «Ну не ребёнок, а просто прелесть

Обожаю Евочку», «А вокальные данные видимо наследственные», «Уже может вместе с вами выступать», «Умничка, вторая супер звезда после мамы», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Лобода родила первенца от танцора Андрея Царя, с которым жила в гражданском браке, но в 2014 году они расстались. Отца младшей дочки артистка срывает. Ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Их очень часто видят вместе, но информацию о своем романе они пока не подтвердили. К слову, в этом году Светлана поймала букет невесты на свадьбе сестры. Не исключено, что и она скоро выйдет замуж.

Как считаете, Ева в будущем станет певицей?