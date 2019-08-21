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Шепелев рассказал, как в больнице его испугал рыдающий ребенок

У молодого отца сжалось сердце, когда он услышал истошный плач мальчика.

Шепелев рассказал, как в больнице его испугал рыдающий ребенок
Дмитрий Шепелев понял, что все страхи идут из головы. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал жуткую историю из больницы. 21 августа он ждал врача в коридоре медучреждения, как из соседнего крыла здания, где находилась педиатрия, раздался детский крик. Ребенок истошно рыдал, звал маму, просил не делать с ним чего-то страшного. Этот пронзительный плач заставил Шепелева задрожать.

«Сердце сжимается от жалости. Фантазия дорисовывает чудовищные картины: наверное перелом. Открытый! Ему точно сейчас на живую вправляют кости. Точно с кровью», — описал Дмитрий свои ощущения.

Ведущий удивился, какой же выдержкой должны обладать врачи, как вдруг мальчик тем же голосом стал умолять маму позволить ему досмотреть мультик. Оказалось, вся истерика была спровоцирована только этим действием.

Опираясь на этот случай Дмитрий заключил, что все проблемы берутся из головы и зачастую выдумываются на ровном месте. Напомним, что у Шепелева растет сын Платон, сейчас мальчику 6 лет. Отец воспитывает его сам (мать Жанна Фриске умерла четыре года назад) и часто рассказывает подписчикам о том как трудно быть хорошим папой.

А вам тоже трудно терпеть, когда рядом плачет ребенок?

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больницаДмитрий Шепелевплач ребенкастрахи

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Шепелев рассказал, как в больнице его испугал рыдающий ребенок
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