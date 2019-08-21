Происшествие на Бали: обезьяна стащила у Бузовой любимые очки

Скандальная телеведущая Ольга Бузова продолжает свои съемки на Бали, попутно знакомясь с природой и обычаями этого острова. В свежем посте в Instagram она рассказала, что побывала невероятно красивом месте — храме Улувату. Девушка приехала туда на закате и смотрела, как красиво солнце садится в воду.

«На океан и закат я могу смотреть бесконечно, но это место у меня запомнится, как место, где обезьяна в наглую украла мои любимые очки», — написала Ольга.

По словам телеведущей, животное запрыгнуло ей на голову, стащило аксессуар бренда Jimmy Choo и сгрызло его прямо на глазах шокированной владелицы. В «сториз» звезды видно, как, выйдя из машины, Бузова удивилась количеству обезьян и стала снимать их на телефон. Сопровождающий предупредил ее, что лучше снять очки, так как представители местной фауны могут их сорвать. Но девушку это не остановило: в одном кадре она делает селфи на фоне обезьян, а в другом уже снимает, как одна из них пробует ее имущество на вкус.

Сначала Ольга расплакалась и попросила мужчин вернуть ее добро, но было уже поздно — животное лишило аксессуар товарного вида. Успокоившись, Бузова заключила, что ей всего лишь нужны новые очки.

А у вас бывали подобные происшествия с обезьянами?