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Дочь Яна Цапника провалила экзамены в театральный институт

Актер обвинил преподавателей вуза в непрофессионализме.

Дочь Яна Цапника провалила экзамены в театральный институт
Ян Цапник в сериале «Бригада» (2002)

На экраны выходит фильм «Команда мечты». Роль главного героя исполнил Ян Цапник. По сюжету ему предстоит сделать выбор между карьерой и семьей. По словам Цапника, персонаж картины ему близок, поскольку главным в жизни для него являются жена и дочь.

51-летний актер был трижды женат. Его первые два брака просуществовали совсем недолго. Но с третьей женой, Галиной, Ян Цапник вместе более двадцати лет. В 2001 у них родилась дочь Елизавета. В этом году она закончила школу, и решила пойти по стопам отца, выбрав актерскую профессию. Однако преодолеть вступительные испытания в театральный вуз ей не удалось.

Цапник не возражал против выбора дочери. По его мнению, главное, чтобы Елизавета была счастлива и неважно, в какой профессии она себя реализует. Тем не менее, к провалу дочери на экзаменах актер отнесся эмоционально.

По словам Яна, он просил мастеров из вуза послушать Елизавету перед поступлением, и большинство преподавателей разочаровали его своим непрофессионализмом. «К сожалению, горе-мастеров сейчас больше. Они понять не могут, что без практики теория суха и думают, что могут преподавать, только прочитав книжку великого Станиславского», — цитирует актера «Вокруг ТВ».

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дети звездЗвездные детитеатральные вузыфильм «Команда мечты»Ян Цапник

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Дочь Яна Цапника провалила экзамены в театральный институт
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