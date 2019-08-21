Ольга Орлова призналась, что обожает пудровый цвет, но больше в воображении

Ольга Орлова призналась, что обожает носить одежду светлых тонов. Она любит пудровый, обожает беж, слоновую кость и серый во всем его многообразии, но жизнь диктует свои условия.

Несмотря на предпочтения звезды, в гардеробе у нее все больше присутствуют темные и черные цвета. Этот факт ставит телеведущую в тупик, и она задается вопросом: у всех предпочтения не совпадают с реальностью или только у нее?

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«Обожаю пудровый цвет в одежде. Люблю все нежные цвета: слоновая кость, беж, серый в любых оттенках. Но, как не открою шкаф- почти всё чёрное!», — сетует в Instagram Ольга Орлова.

Подписчики признались, что Орловой идет одежда любых тонов, фигура позволяет ей носить различную цветовую гамму.

Многие сходятся во мнении, что черный цвет универсальный и уместен почти в любой ситуации, а вот со светлыми нарядами стоит быть осмотрительнее.

Экс-солистка группы Блестящие успевает не только работать и следить за гардеробом, но и помогать животным. Недавно она помогла алабаю, которого водитель привязал к автомобилю и тащил вслед за машиной. Эта ситуация возмутила Орлову и она пообещала, что живодер не останется безнаказанным, — пишет OA.