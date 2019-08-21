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Актриса Яна Гладких рассказала, как спасает своего еще нерожденного ребенка.

Ему поставили диагноз порок сердца. На данный момент артистка находится на шестом месяце беременности.

Актриса Яна Гладких рассказала, как спасает своего еще нерожденного ребенка.
Яна Гладких/instagram.com/yanagladkih/

Звезда сериала «Отличница» Яна Гладких, в котором она снималась с первым мужем Никитой Ефремовым, оказалась в сложной ситуации. Ее не рожденному ребенку поставили диагноз – транспозиция магистральных сосудов или порок сердца. Врачи и близкие уговаривали актрису сделать аборт, однако она не смогла, ведь сыну они с мужем уже дали имя – Степа.

Малыш уже большой – актриса на 6-м месяце. А в том, что его сердце сформировалось с пороком, она винит себя. В начале срока Яна сильно простыла, это могло спровоцировать неправильное развитие плода. В интервью АиФ актриса рассказала, что не смогла переступить через себя и лишить своего ребенка жизни.

«Мы все обречены и параллельно награждены этой возможностью – выбирать. И, в зависимости от того, что ты выбрал, складывается потом твоя судьба. Я выбрала Степу», — сказала она.

Это второй ребенок артистки, первый Лева появился на свет год назад. Второго — Степу — она с мужем звукооператором Иваном Ширшовым тоже ждет с нетерпением. Шанс, что мальчик выживет и сможет жить нормальной жизнью есть, но для этого нужны немалые средства на операцию — 65 тысяч евро. Это слишком много для Яны и Ивана, поэтому они решились пойти на беспрецедентный для знаменитых людей шаг – попросить помощи у людей.

Тем, кто может перечислить посильные средства на операцию Степе, нужно обратиться в благотворительный фонд АиФ «Доброе сердце».

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Актриса Яна Гладких рассказала, как спасает своего еще нерожденного ребенка.
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