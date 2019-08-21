Актриса Яна Гладких рассказала, как спасает своего еще нерожденного ребенка.

Звезда сериала «Отличница» Яна Гладких, в котором она снималась с первым мужем Никитой Ефремовым, оказалась в сложной ситуации. Ее не рожденному ребенку поставили диагноз – транспозиция магистральных сосудов или порок сердца. Врачи и близкие уговаривали актрису сделать аборт, однако она не смогла, ведь сыну они с мужем уже дали имя – Степа.

Малыш уже большой – актриса на 6-м месяце. А в том, что его сердце сформировалось с пороком, она винит себя. В начале срока Яна сильно простыла, это могло спровоцировать неправильное развитие плода. В интервью АиФ актриса рассказала, что не смогла переступить через себя и лишить своего ребенка жизни.

«Мы все обречены и параллельно награждены этой возможностью – выбирать. И, в зависимости от того, что ты выбрал, складывается потом твоя судьба. Я выбрала Степу», — сказала она.

Это второй ребенок артистки, первый Лева появился на свет год назад. Второго — Степу — она с мужем звукооператором Иваном Ширшовым тоже ждет с нетерпением. Шанс, что мальчик выживет и сможет жить нормальной жизнью есть, но для этого нужны немалые средства на операцию — 65 тысяч евро. Это слишком много для Яны и Ивана, поэтому они решились пойти на беспрецедентный для знаменитых людей шаг – попросить помощи у людей.

Тем, кто может перечислить посильные средства на операцию Степе, нужно обратиться в благотворительный фонд АиФ «Доброе сердце».