Экс-жена Валерия Меладзе поделилась архивным снимком с певцом

Валерий Меладзе уже пять лет состоит в браке с Альбиной Джанабаевой. Они вместе путешествуют и воспитывают общих детей: Константина и Луку. Младший наследник певца родился, когда тот еще был женат на своей первой избраннице. В итоге ради новой возлюбленной артист ушел из семьи. Ирина не скрывает, что тогда ей было очень тяжело. По ее словам, отвлечься от случившегося ей помогла религия. Она много молилась, чтобы ее душевная рана затянулась.

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Похоже, что спустя годы бывшая жена Меладзе все же смогла его простить. Она опубликовала на днях архивные снимки, на которых запечатлена в молодости. Тогда Ирина была блондинкой. Как оказалось, сейчас одна из ее дочерей Соня тоже начала экспериментировать с имиджем. На новом фото у девушки почти пепельный цвет локонов.

«У Сони начался период цветовых экспериментов. Помню себя. Мне кажется, я не пробовала только розовый, голубой и остальные экстримы. Эстафета досталась средненькой», — написала она.

На одном из снимков рядом с женщиной стоит Валерий. Тогда он еще не был седым. Поклонники признались, что Ирина очень похожа с дочкой. Также они поразились тому, какая она мудрая, раз оставила боль в прошлом и смело публикует фото с бывшим мужем.

«Какая же вы мудрая, мне бы вашей мудрости. Не таите обиду на бывшего мужа. Я вот, когда ругаюсь с мужем, то его зубной щеткой чищу унитаз, только так успокаиваюсь. Он об этом не знает, конечно», — поделилась одна из подписчиц. «Хороший способ расслабиться. Правда, он ведь вас после этой процедуры целует, не думали об этом?», — ответила Ирина.

Напомним, что у бывших супругов есть три дочки: 28-летняя Инга, которая не так давно вышла замуж, 20-летняя Софья и 16-летняя Арина. Отметим, что певец поддерживает теплые отношения с наследницами и регулярно с ними видится. На одном из последних фото Соня позировала в шортах и футболке. Тогда Валерий Шотаевич не смог промолчать. Он обеспокоен худобой дочки, поэтому попросил ее плотно кушать.

А вы бы смогли простить бывшего мужа?