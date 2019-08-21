ЗВЕЗДЫ

Мама без комплексов: Водонаева удивила сына позами возле зеркала

8-летнего Богдана смущает откровенность его матери.

Мама без комплексов: Водонаева удивила сына позами возле зеркала
Алена Водонаева/instagram.com/alenavodonaeva/

Экс-участница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева удивила вернувшегося из Казахстана сына. Богдан отдыхал две недели с папой, первым мужем журналистки Алексеем Малакеевым и, видимо, немного отвык от непосредственного поведения своей матери.

На видео, которое Алена выложила в сторис своего Instagram, девушка принимает откровенные позы под музыку, снимая все это на камеру телефона. Заметно, как шоувумен наслаждается процессом и собственным видом в зеркале. Но возникает неловкий момент – сын Богдан, который тоже находился в этот момент в квартире решает навестить маму и резко открывает дверь.

Водонаеву это не сильно смущает, она продолжает свой зовущий танец и даже манит ребенка наманикюренным пальцем. Однако мальчик резко отворачивается и закрывает за собой дверь. Похоже, что ребенок немного шокирован ситуацией.

Напомним, во время двухнедельного отсутствия ребенка, Водонаева поделилась с подписчиками своими переживаниями, поскольку отец мальчика какое-то время не выходил с ней на связь. Впрочем, вскоре звезда нашла чем успокоиться, затеяв продажу недвижимости и покупку новой квартиры в Хамовниках.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»Алена ВодонаеваАлена Водонаева и Алексей КосинусАлена Водонаева последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мама без комплексов: Водонаева удивила сына позами возле зеркала
Интересно?
Поделись с друзьями: