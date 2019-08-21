Мама без комплексов: Водонаева удивила сына позами возле зеркала

Экс-участница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева удивила вернувшегося из Казахстана сына. Богдан отдыхал две недели с папой, первым мужем журналистки Алексеем Малакеевым и, видимо, немного отвык от непосредственного поведения своей матери.

На видео, которое Алена выложила в сторис своего Instagram, девушка принимает откровенные позы под музыку, снимая все это на камеру телефона. Заметно, как шоувумен наслаждается процессом и собственным видом в зеркале. Но возникает неловкий момент – сын Богдан, который тоже находился в этот момент в квартире решает навестить маму и резко открывает дверь.

Водонаеву это не сильно смущает, она продолжает свой зовущий танец и даже манит ребенка наманикюренным пальцем. Однако мальчик резко отворачивается и закрывает за собой дверь. Похоже, что ребенок немного шокирован ситуацией.

Напомним, во время двухнедельного отсутствия ребенка, Водонаева поделилась с подписчиками своими переживаниями, поскольку отец мальчика какое-то время не выходил с ней на связь. Впрочем, вскоре звезда нашла чем успокоиться, затеяв продажу недвижимости и покупку новой квартиры в Хамовниках.