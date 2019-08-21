Назарова вспоминала последний разговор с сыном, который просил денег

Актриса Александра Назарова, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет, полтора года назад была гостьей программы «Судьба человека». В студии у Бориса Корчевникова она вспоминала свой последний разговор с сыном Дмитрием, который умер в 2011 году.

«Дима мне все время названивал. Просил денег, говорил, что они ему очень нужны. Мы встретились, поговорили, даже поругались, но затем поцеловались и помирились. Потом дошли до метро, и он уехал. А на другой день его нашли мертвым. Экспертиза нашла следы всего от одного укола на его теле. Он лежал в чужом доме на лестнице и как будто спал. Я вообще со своими крохотными заработками все время была его банкиром», — замечала звезда.

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Назарова отмечала, что ей было очень обидно после смерти сына. Он оставил двухлетнюю дочь. Но позже она пришла к священнику, и он сказал, чтобы она написала письмо сыну. Звезда так и сделала. В нем актриса отмечала, что все прощает своему любимому ребенку и постарается потянуть его дочь.

Назарова подчеркнула, что сын всегда был проблемным ребенком. Он с детства очень увлекался мотоциклами. Как говорила Назарова, сын стал бы богатым человеком, если бы этого захотел. Он пять лет жил в Испании. Ради него она продала квартиру матери в Санкт-Петербурге, чтобы оплачивать его учебу. Но, к сожалению, единственный ребенок все равно свернул с правильного пути.