ЗВЕЗДЫ

Наташа Королева вышла в свет с 17-летним сыном и его возлюбленной

Архип трогательно обнимал Марию Слугину на красной дорожке перед премьерой фильма.

Наташа Королева вышла в свет с 17-летним сыном и его возлюбленной
Наташа Королева. фото: globallookpress.com

Наташа Королева 21 августа празднует годовщину со дня свадьбы с Сергеем Глушко, которого многие знают под псевдонимом Тарзан. Влюбленные трогательно поздравили друг друга в соцсетях. Они вместе уже 16 лет. За это время влюбленные вырастили сына Архипа. В свои 17 лет юноша уже встречается с девушкой, которая старше его на семь лет. Избранницей молодого человека стала бывшая участница «Дома-2» Мария Слугина.

Накануне годовщины Королева посетила премьеру фильма «Эбигейл» в Москве. Певицу сопровождал сын, который стал выше нее на целую голову, а также возлюбленная юноши. На красной дорожке артистка появилась в белой футболке и черной майке с принтом и брюках. Волосы она собрала в хвост, повязав косынку. Архип тоже предпочел повседневный стиль в одежде. Он надел серые спортивные штаны и футболку с принтом.

Будущая невестка Королевой предпочла романтичный образ. Она облачилась в алое платье в горох, дополнив его белыми кедами. Волосы девушка оставила распущенными. Архип не стеснялся камер, обнимая возлюбленную. Певица не скрывала, что гордится своим сыном. Она много улыбалась и с удовольствием пообщалась с журналистами.

Напомним, что о романе Архипа со звездой телестройки стало известно в начале лета. Теперь молодые люди уже не скрывают свои отношения. Наташа и Сергей выбор наследника одобрили. Не так давно появились слухи, что Мария беременна. Однако подобная информация не понравилась Королевой. Она сразу ее опровергла, заверив, что сын не спешит со свадьбой и детьми.

Как вам молодая пара?

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Архип ГлушкоЗвездные детиНаташа Королева

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Наташа Королева вышла в свет с 17-летним сыном и его возлюбленной
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