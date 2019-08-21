Модная забава: Ким Кардашян искупалась в море со свиньями

Животным очень понравилась светская львица, но красотка не разделила их симпатии.

Ким Кардашян показала в своем Instagram забавные видеокадры, на которых она купается со свиньями. Ранее с этими животными в море отметились Энрике Иглесиас, Ирина Шейк и сестра Ким Кортни.

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Практически все они с удовольствием позировали перед камерой рядом с похрюкивающими животными. Энрике даже пытался угостить пятачка ромом.

Ким, увы, радости своих коллег не разделила, она тут же выскочила из воды, а когда поросята побежали за ней по берегу, стала объяснять им, чтобы они держались от нее подальше. И даже показала пальцем в сторону моря, дескать, плывите туда.

Кстати, это любительское видео наглядно показывает, что фигура у модели на самом деле шикарная, а вовсе не является результатом фотошопа, как подозревают некоторые. Напомним, ранее модель рассказывала, что форму ей помогает держать вегетарианская диета. Впрочем, то, что она сделала несколько пластических операций, Ким тоже не скрывает.