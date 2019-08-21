Ирена Понарошку показала подборку жутких маникюров зарубежных звезд

«Чем больше путешествую по миру, тем больше во мне патриотизма! Особенно когда дело доходит до маникюра и эпиляции!» — этими словами начала свой пост телеведущая Ирена Понарошку в своем блоге. В нем она изложила проблему, с которой постоянно сталкивается за рубежом – это отсутствие нормальных мастеров в салонах красоты.

Девушка призвала своих подписчиков не повторять ее ошибок – не экспериментировать в поездках, а заранее узнавать через знакомых или соцсети контакты маникюрщиц из России и обращаться только к ним.

Ирена рассказала, что все ее выходы к заграничным мастерам, будь то парикмахер или мастера по маникюру или эпиляции, всегда заканчиваются однозначно – абсолютным фиаско. При этом неважно, сколько заплачено за услугу, каков статус у салона и какие рекомендации дали специалисту.

Звезда искренне посочувствовала «бедным» женщинам, живущим за пределами России, поскольку им приходится пользоваться услугами таких специалистов постоянно.

Этот пост получил горячий отклик у подписчиц Ирены, которые тут же стали высылать ей в директ примеры ужасных маникюров. Телеведущая, в свою очередь, выложила их в историю своего Instagram. Получилась любопытная подборка.