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Назарова винила себя в смерти первого мужа

Кинооператор Юрий Приходько умер в возрасте 37 лет.

Назарова винила себя в смерти первого мужа
Назарова винила себя в смерти первого мужа/globallookpress.com

Актриса Александра Назарова, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет, полтора года назад была героиней передачи «Судьба человека». В связи со смертью звезды «Моей прекрасной няни» на канале решили повторить программу. В студии она признавалась, что винит себя в смерти первого мужа — кинооператора Юрия Приходько. Он умер в возрасте 37 лет от рака мозга. Причем за несколько лет до смерти супруга она ушла к другому.

Александра Назарова. Фото
Назарова винила себя в смерти первого мужа/globallookpress.com

«Второй брак с врачом-реаниматологом не был у меня счастливым. Он был, конечно, компанейским человеком, с юмором. У него было много друзей. Он был красавец-плейбой. Не жалел денег на дорогие вещи. Он не очень любил бывать дома. Мы с ним прожили всего два года вместе. Я выгоняла его из дома и не один раз. Мне не нравилось, как он себя вел. Позже узнала о его романе на стороне, что меня окончательно добило», — рассказывала актриса.

После расставания со вторым мужем Александру Назарову еще долго терзали мысли, что она совершила ошибку, когда оставила Юрия Приходько. «Каждый в своей жизни совершает грехи и неправильные поступки. Мне позже, конечно, воздалось за все», — отметила она, намекая, что потеряла сына.

Назарова вспомнила, что первый муж часто провожал ее до дома, но к ней никогда не заходил. Он так и не простил ее за то, что она ушла от него и родила сына от другого мужчины. «Юра умер в 37 лет. Опухоль мозга. Врачи ничего не смогли сделать», — заметила она.

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Александра НазароваБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Умерла Александра НазароваЮрий Приходько

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Назарова винила себя в смерти первого мужа
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