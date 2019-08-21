На любой вкус: Глафира Тарханова продемонстрировала четыре свадебных образа

35-летняя Глафира Тарханова является актрисой театра и кино. Известность ей принесли роли в таких сериалах, как «Громовы» и «Измены». Успешную карьеру артистка совмещает с материнством. Она воспитывает четверых сыновей вместе с супругом Алексеем Фадеевым. Однако в последнее время артистка то и дело находится на съемках. На отдых у нее совсем нет времени.

Как оказалось, Глафира на днях наведалась в свадебный салон, чтобы выбрать платье. Сначала поклонники решили, что актриса решила обновить клятвы с мужем, так как проводить подобные церемонии стало модно в последние годы. Однако все оказалось проще. Девушке понадобился наряд для очередных съемок. Выбор оказался непростым, поэтому она попросила помощи у поклонников.

Она предстала в четырех образах. Тарханова примерила пышное платье с кружевным верхом, а также наряд нежно-розового цвета с глубоким декольте. Облачилась актриса и в полупрозрачное легкое платье с кружевами без рукавов, а напоследок оставила классический атласный наряд с миниатюрным бантиком на талии.

«Атлас или сетка? С рукавами или без? С кружевами или сверкающее??? Хочу быть принцессой, нет — королевой», — заявила девушка.

Поклонники отметили, что все наряды идут Глафире. Однако многим больше понравилось первое платье и второе. Для какого фильма актриса подбирала образ, она говорить не стала. Однако поклонники надеются, что узнают платье, которое помогали выбирать звезде. Отметим, что муж актрисы не любит публичных мероприятий и крайне редко фотографируется. Недавно Тарханова радовалась, когда ей удалось уговорить возлюбленного принять участие в фотосессии.

А вам какое платье понравилось больше?