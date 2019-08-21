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В Сети появилось видео, как Хилькевич подглядывает за няней

Звезда «Универа» сама сняла и разместила эти кадры в свой блог.

В Сети появилось видео, как Хилькевич подглядывает за няней
Анна Хилькевич /globallookpress.com

Судя по всему, у звезды «Универа» Анны Хилькевич растет очень талантливая старшая дочь.  Арианне всего три года, а она уже учится чтению.

Анна поделилась со своими подписчиками в Instagram видео, на котором она тихонько подглядывает, как няня занимается с малышкой.

«Прочитаем еще раз. Ко-ро-ва», — сказала няня. А девочка послушно за ней повторила. Это все, что увидела Анна, прикрыв дверь она с гордостью произнесла: «Дочь!»

Арианна – не единственная дочь 32-летней актрисы. Анна также воспитывает годовалую Машеньку. Артистка много времени проводит с детьми, но, тем не менее, содержит еще и двух круглогодичных нянь.

Хилькевич объясняет это тем, что не может вставать по ночам, поскольку днем ей нужно работать на съемках. Благо, ее муж бизнесмен Артур Волков может их содержать. Анна относится с большой благодарностью к своему супругу за любовь и за ту жизнь, которую они могут себе позволить.

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В Сети появилось видео, как Хилькевич подглядывает за няней
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