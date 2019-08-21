Жанна Бадоева поделилась снимком своей семьи и дома в Италии

Жанна Бадоева стала популярной благодаря программе о путешествиях «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!». Она была ведущей шоу на протяжении всего нескольких сезонов, но зрители успели полюбить Жанну за искренность и эмоциональность. Сейчас Бадоева – автор и ведущая программы «Жизнь других» на Первом канале.

В личной жизни звезды тревел-шоу тоже все замечательно. Бадоева живет в Италии с супругом, бизнесменом Василием Мельничиным, и двумя детьми от предыдущих браков. В Instagram Жанна опубликовала фото с мужем и дочерью. Снимок она сопроводила комментарием о том, что ничего не стала бы менять в своем прошлом. «Все те эмоции, события и ошибки – это большая часть меня, — уверена телеведущая. — И изменив свое прошлое, не было бы того, что у меня сейчас в настоящем».