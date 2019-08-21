Назарова рассказывала, что полюбила другого и ушла от мужа

Ушедшая из жизни актриса Александра Назарова чуть больше года назад была гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказывала, почему рассталась с первым мужем, кинооператором Юрием Приходько, после десяти лет брака.

По словам звезды, она сблизились на съемках картины «А если это любовь». Он очень красиво ухаживал за молодой актрисой. Любопытно, что за день до свадьбы они вдрызг разругались, но торжество все же состоялось. Как считает актриса, они в те годы были с мужем молодыми и горячими. На церемонии бракосочетания у нее даже не было свадебного платья.

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«Юра был из старой интеллигентной семьи. После женитьбы он показывал мне старую Москву. Мы садились на троллейбус и катались по городу. Думаю, если бы у нас был ребенок, то мы бы сохранили отношения, но бог не дал нам детей», — заметила Назарова.

Актриса честно признавалась во время передачи, что полюбила другого. Обманывать мужа она не хотела и не могла. Как сказала Назарова, Приходько был в шоке, когда она уходила к другому. Но ей в те годы очень хотелось ребенка, и сделать с собой она ничего не могла.