Звездные истории

Назарова рассказывала, что полюбила другого и ушла от мужа

Актриса не смогла построить счастья в отношениях с первым супругом.

Назарова рассказывала, что полюбила другого и ушла от мужа
Александра Назарова. Фото: Global Look Press

Ушедшая из жизни актриса Александра Назарова чуть больше года назад была гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказывала, почему рассталась с первым мужем, кинооператором Юрием Приходько, после десяти лет брака.

Александра Назарова. Фото
Назарова признавалась, что полюбила другого/globallookpress.com

По словам звезды, она сблизились на съемках картины «А если это любовь». Он очень красиво ухаживал за молодой актрисой. Любопытно, что за день до свадьбы они вдрызг разругались, но торжество все же состоялось. Как считает актриса, они в те годы были с мужем молодыми и горячими. На церемонии бракосочетания у нее даже не было свадебного платья.

«Юра был из старой интеллигентной семьи. После женитьбы он показывал мне старую Москву. Мы садились на троллейбус и катались по городу. Думаю, если бы у нас был ребенок, то мы бы сохранили отношения, но бог не дал нам детей», — заметила Назарова.

Актриса честно признавалась  во время передачи, что полюбила другого. Обманывать мужа она не хотела и не могла. Как сказала Назарова, Приходько был в шоке, когда она уходила к другому. Но ей в те годы очень хотелось ребенка, и сделать с собой она ничего не могла.

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Александра НазароваБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Умерла Александра НазароваЮрий Приходько

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Назарова рассказывала, что полюбила другого и ушла от мужа
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