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Валерий Меладзе переживает, что его средняя дочь резко похудела

Первой тревогу забила старшая сестра Софьи Инга.

Валерий Меладзе переживает, что его средняя дочь резко похудела
ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Средняя дочь Валерия Меладзе совсем не похожа на представительниц «золотой молодежи». Она скромна и не стремится к публичности, даже ее страница в социальной сети Instagram закрыта от посторонних глаз. 20-летняя девушка на редкость по-взрослому подходит к знакомствам, и особенно дружна она со своей старшей сестрой Ингой, которая учится в Лондоне.

В последнее время София сильно похудела и первой, кто заметила тревожные изменения, стала именно старшая сестра. В комментарии к публикации она написала Софии, что пора нормально питаться, иначе ее худоба перейдет грань. Отец согласился с высказыванием Инги, отметив, что старшая сестра права — нужно кушать нормально.

Похудевшая София Меладзе. Фото
София Меладзе. Фото: страница Софии Меладзе в Instagram/

Напомним, трое дочерей — Инга, София и Арина — родились в первом браке музыканта с Ириной Малухиной. А Альбина Джанабаева, из-за которой он оставил первую семью, родила звезде сыновей Константина и Луку.

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Валерий Меладзе переживает, что его средняя дочь резко похудела
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