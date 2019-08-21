Валерий Меладзе переживает, что его средняя дочь резко похудела

Средняя дочь Валерия Меладзе совсем не похожа на представительниц «золотой молодежи». Она скромна и не стремится к публичности, даже ее страница в социальной сети Instagram закрыта от посторонних глаз. 20-летняя девушка на редкость по-взрослому подходит к знакомствам, и особенно дружна она со своей старшей сестрой Ингой, которая учится в Лондоне.

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В последнее время София сильно похудела и первой, кто заметила тревожные изменения, стала именно старшая сестра. В комментарии к публикации она написала Софии, что пора нормально питаться, иначе ее худоба перейдет грань. Отец согласился с высказыванием Инги, отметив, что старшая сестра права — нужно кушать нормально.

Напомним, трое дочерей — Инга, София и Арина — родились в первом браке музыканта с Ириной Малухиной. А Альбина Джанабаева, из-за которой он оставил первую семью, родила звезде сыновей Константина и Луку.