«Что-то меня подскрутило»: Екатерина Волкова оказалась под капельницами

Екатерина Волкова в августе приехала в Сочи на съемки «Ворониных». Однако во время съемок сцен у моря начался ливень, а на следующий день актриса почувствовала себя плохо. Ей пришлось вызвать карету скорой помощи. Врачи сделали пациентке несколько уколов и дали лекарства. Уже вечером она продолжила сниматься. Девушка не исключает, что с ней мог случиться тепловой удар. По возвращению в Москву она продолжила следить за здоровьем.

21 августа Волкова опубликовала в соцсети снимок, сделанный клинике. В кадре она лежит под капельницами. Рядом с ней находилась ее восьмилетняя дочка Елизавета. По всей видимости, ребенок переживал за свою маму.

«Чего-то меня подскрутило в последние два дня. Но слава Богу, хворь отступает. И могу сказать следующее, мои любимые: нет ничего дороже отличного самочувствия. Когда ничего не болит. Если у вас сегодня ничего не болит, улыбнитесь! Если с вами любимые люди — улыбнитесь вдвойне», — написала актриса.

Поклонники пожелали Екатерине скорейшего выздоровления. «Поправляйся скорее, для сериала „Воронины“ ещё нужна», «Какие красавицы! Выздоравливайте», «Выздоравливай! Мы с тобой! Ты потрясающая! Обожаю тебя!», «Очень мудрые слова! Поправляйтесь скорее», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Волкова несмотря на свое плохое самочувствие не только продолжила сниматься, но и вечером 20 августа отыграла спектакль. В ее планах на ближайшее будущее: подготовиться дочку к школе, сводить девочку в поликлинику. Этим летом актриса вместе с семьей отдохнула в Италии, но похоже, что скоро ей снова захочется отправиться в отпуск.

А вам нравится сериал «Воронины»?