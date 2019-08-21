ЗВЕЗДЫ

«Загоревшие и счастливые»: в Сети появился новый портрет Галкина и Пугачевой

Фотографию разместили на фанатской странице Лизы Галкиной.

«Загоревшие и счастливые»: в Сети появился новый портрет Галкина и Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Сказать, что у звездной пары — Максима Галкина и Аллы Пугачевой – много совместных портретов, не сказать ничего. Они снимаются сами, их снимают друзья и поклонники, что уж говорить о фотоархивах знаменитостей в СМИ.

Но любительский и потому особенно милый и честный кадр можно увидеть не всегда. Такая возможность появилась у подписчиков фанатской страницы Лизы Галкиной в социальной сети Instagram. На фотографии, сделанной уже в потемках, загорелые супруги радостно и открыто улыбаются.
Подписчиков очень растрогал этот кадр, и они в очередной раз признались в любви звездным супругам и пожелали им счастья.

«Лучшие в мире родители. Это бесспорно!! Счастья вашей семье!!!», – пишет одна из комментаторов.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин долгое время не афишировали своих отношений, каждый раз отшучиваясь от вопросов об их отношениях. А в 2011 году звезды поженились. Спустя два года в их семье появились близнецы Гарри и Лиза – большая любовь, гордость и счастье своих мамы и папы.

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«Загоревшие и счастливые»: в Сети появился новый портрет Галкина и Пугачевой
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