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Гарик Мартиросян показал, как принимают душ армяне

Шоумен и юморист утверждает, что на кадрах видео реальный случай.

Гарик Мартиросян показал, как принимают душ армяне
ГАРИК МАРТИРОСЯН/INSTAGRAM.COM/MARTIROSIAN_OFFICIAL/

Бывший квнщик, а ныне успешный шоумен, юморист и резидент Comedy Club Гарик Мартиросян нередко делится на своей странице в социальной сети Instagram разными забавными роликами и историями, которые собирают десятки сотен «лайков» и сотни комментариев. Новый пост звезды в Сети может оказаться из этого же разряда.

Гарик опубликовал в своей ленте видео, на кадрах которого мужчина стоит под струями воды в душевой кабине и поет. А на «суше» ему аккомпанирует небольшой оркестр из трех музыкантов. Затем певец начинает разбрасывать доллары. Часть купюр прилетают музыкантам, а часть намокших банкнот прилипают к стеклянным стенкам кабины.
«Это реальный случай!» — утверждает юморист в подписи к ролику.

Но сенсации в комментариях не произошло. Некоторые подписчики начали рассказывать, чем они занимаются в душе. Кто-то не поверил в «реальность» случая. А кое-кто назвал происходящее в ролике «дешевыми понтами».

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Гарик Мартиросянпрограмма "Comedy Club"юморист

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Гарик Мартиросян показал, как принимают душ армяне
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