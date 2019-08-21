«Было очень сложно»: Орлова с трудом отказалась от кофе

Экс-солистка группы «Блестящие» решила на три месяца исключить напиток из своего ежедневного рациона.

41-летняя певица и телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова до сегодняшнего дня не могла представить свою жизнь без кофе. Однако в один момент она решила отказаться от любимого напитка.

Оказалось, сначала Орловой было вполне достаточно одной-двух кружек в день. Но со временем ежедневные «дозы» бодрящего напитка росли. В итоге за сутки телеведущая могла выпить уже пять-шесть кружек, что стало отражаться на ее самочувствии. Поэтому экс-солистка группы «Блестящие» и решила сделать паузу.

«Я тут поняла, что перебарщиваю с количеством кофе… Это стало отражаться на моем моторе. Решила на три месяца отказаться от него. Первые две недели было очень сложно: мигрень, и прочее, а потом — как огурчик», — рассказала о своем опыте телеведущая проекта «Дом-2» в блоге.

Поклонники поддержали Орлову и посоветовали несколько напитков, которые могут заменить кофе.

Напомним, ранее певица спасла собаку от живодера. Хозяин «выгуливал» взрослого алабая из окна авто, за которым из последних сил бежало животное. В своем аккаунте Ольга Орлова пообещала, что собаке обеспечат уход и лечение.