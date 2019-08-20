Дочери Евгении Брик и Валерия Тодоровского исполнилось 10 лет

Актриса на личной страничке в Instagram поздравила Зою с первым юбилеем.

37-летняя Евгения Брик на личной страничке в Instagram опубликовала фотоподборку в честь дня рождения маленькой Зои. Дочку актриса родила от кинорежиссера и продюсера Валерия Тодоровского. Малышка появилась на свет в 2009 году. Звезда поздравила наследницу с первым юбилеем, подметив, что Зоя стала смыслом ее существования.

«Доченька, с днем рождения тебя!! С первым юбилеем… Пусть все будет так, как ты захочешь и спасибо тебе за счастье быть твоими родителями», — отметила Евгения.

Примечательно, что к поздравлениям актрисы присоединились и другие знаменитости, которые лично знакомы с Брик.

«С днем рождения маму и дочку», — добавила Мария Миронова. «Красавица!! С днем рождения», — вторит артистке Елизавета Боярская. «Привет!! С днем рождения! Любви во всем», — не осталась в стороне от поздравлений Юлия Пересильд. «Сердечко милое», — отметила экс-супруга Егора Кончаловского Любовь Толкалина. «С днем рождения», — лаконично подметила в комментариях под фото Вера Брежнева.

Ранее Евгения Брик говорила о том, что Зое очень нравится фильм «Стиляги», в котором актриса снялась вместе с Оксаной Акиньшиной и Антоном Шагиным. Девочка разучила наизусть все песни. Знаменитость не скрывает: ей приятно, что дочь интересуется кино. Брик гордится успехами Зои, считая ее талантливым ребенком.