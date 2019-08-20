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Особая любовь: Гоша Куценко поздравил Чебурашку с днем рождения

Для актера персонаж Успенского неразрывно связан с детством.

Особая любовь: Гоша Куценко поздравил Чебурашку с днем рождения
Гоша Куценко посетовал, что любви к Чебурашке больше за границей, чем в России. Фото: globallookpress.com

Актер и режиссер Гоша Куценко напомнил своим подписчикам в Instagram, что 20 августа — это день рождения Чебурашки. Именно в этот день в 1966 году от творческого союза Эдуарда Успенского и Романа Качанова на свет появился самый трогательный мультипликационный персонаж СССР.

52-летний артист назвал Чебурашку символом своего детства и поздравил его с днем рождения.

«Желаю тебе счастья! Здоровья! Любви! Передавай привет братьям японцам. Возвращайся поскорее к нашим детям», — написал Куценко, очевидно, намекая на то, что культовый персонаж сейчас больше популярен за границей, чем в России.

Кстати, если действительно считать, что Чебурашка родился в 1966 году, то сейчас ему уже 53 года. Он чуть старше Гоши Куценко, хотя они почти ровесники.

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«Союзмультфильм»Гоша Куценкодетские мультфильмысоветские мультфильмыЧебурашка

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Особая любовь: Гоша Куценко поздравил Чебурашку с днем рождения
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