Беспрецедентно: Елизавета II позволит незамужней подружке премьера ночевать в Балморале

Кэрри Саймондс и Борис Джонсон собираются в следующем месяце с визитом в замок Балморал. По сообщениям источников, 31-летняя подружка премьера будет сопровождать его во время традиционного уикенда с барбекю.

Каждый год королева проводит лето в своей шотландской резиденции, куда к ней присоединяются и другие члены семьи. По традиции глава кабинета министров прибывает туда в сентябрьские выходные.

Кэрри станет первой незамужней дамой, которая прибудет вместе с премьером в качестве его второй половинки. Согласно протоколу, неженатая пара не может ночевать в замке — такую роскошь не позволяли ни Уильяму с Кейт, ни Гарри с Меган.

Однако с учетом того, что Борис и Кэрри к членам монаршей семьи не принадлежат, то Елизавета II может сделать исключение.

Впрочем, нельзя быть уверенным, что Кэрри, которая занимается вопросами защиты животных и экологии, выходные в замке придутся по душе. Как и Меган, ей вряд ли понравится увлечение аристократов охотой, пишет Daily Mail.