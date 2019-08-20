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Мнение эксперта: на ликвидацию ущерба от джета Маркл уйдет 300 лет

Специалист из организации Greenpeace заявил, что пожертвование Элтона Джона в фонд по защите окружающей среды не окажет значимого эффекта на идущие процессы изменения климата.

Мнение эксперта: на ликвидацию ущерба от джета Маркл уйдет 300 лет
Элтон Джон не смог "нейтрализовать" вред от джета Маркл. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Эксперт из Greenpeace прокомментировал заявление Элтона Джона, что частный самолет, на котором прибыли Меган Маркл и принц Гарри в Ниццу, теперь имеет «нулевой баланс выбросов углерода».

Музыкант пожертвовал деньги в фонд, занимающийся вопросами выбросов углерода в атмосферу и тем самым решил, что «гештальт закрыт».

Однако Дуг Парр, специалист из Greenpeace, заявил, что все эти действия бессмысленны, так как в настоящее время в мире нет технологий, которые бы могли нейтрализовать выброс CO2 на «частном уровне».

По оценкам специалистов, джет Гарри и Меган за четыре полета по маршруту Англия — Ибица — Англия и Англия — Ницца — Англия оставил семь тон углеродного следа в атмосфере.

Элтон Джон пожертвовал деньги в Carbon Footprint, которая консультирует частных лиц и бизнесменов по вопросам уменьшения выбросов углерода. Британская компания также занимается высадкой деревьев и спасением бразильских джунглей.

Согласно данным фонда Carbon Positive Life, одно дерево может поглотить 21,77 килограмм CO2 в год. Таким образом, чтобы переработать семь тон углеродного следа от джета Меган и Гарри понадобится более 300 лет, а точнее 321 год, пишет Daily Mail.

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Мнение эксперта: на ликвидацию ущерба от джета Маркл уйдет 300 лет
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