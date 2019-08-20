«Почти ничего не ем»: Волочкова раскрыла секрет своей стройности

Балерина подметила, что не придерживается какой-то особой диеты. Она просто ограничила свой дневной рацион до минимума.

43-летняя Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности. В Instagram балерина опубликовала свежий пост, сопроводив свои слова кадром из репетиционной студии. На фото артистка запечатлена в облегающем боди.

«Как я поддерживаю такую форму?! Это не диеты», — отметила Анастасия.

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Судя по дневному рациону Волочковой, она до минимума ограничила свое меню, отказавшись от калорийной пищи. Еще в интервью Лере Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион» балерина призналась, что давно не ест мучные изделия и майонез. Кроме того, знаменитость не приправляет диетические блюда солью.

«Я просто много физически работаю над своим телом. И почти ничего не ем», — добавила балерина.

Волочкова позволяет себе перекусить лишь салатными листьями, варенными всмятку яйцами и овощными супами.

А справляться с негативными эмоциями балерине помогает любовь и позитивный настрой. К слову, отдыхая на греческой вилле близких друзей, Анастасия лакомилась баклажанной икрой. А своим коронным блюдом знаменитость считает икру на огурчиках.