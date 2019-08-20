ЗВЕЗДЫ

«Почти ничего не ем»: Волочкова раскрыла секрет своей стройности

Балерина подметила, что не придерживается какой-то особой диеты. Она просто ограничила свой дневной рацион до минимума.

«Почти ничего не ем»: Волочкова раскрыла секрет своей стройности
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности. В Instagram балерина опубликовала свежий пост, сопроводив свои слова кадром из репетиционной студии. На фото артистка запечатлена в облегающем боди.

«Как я поддерживаю такую форму?! Это не диеты», — отметила Анастасия.

Анастасия Волочкова заговорила о своей спортивной форме (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

Судя по дневному рациону Волочковой, она до минимума ограничила свое меню, отказавшись от калорийной пищи. Еще в интервью Лере Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион» балерина призналась, что давно не ест мучные изделия и майонез. Кроме того, знаменитость не приправляет диетические блюда солью.

«Я просто много физически работаю над своим телом. И почти ничего не ем», — добавила балерина.

Волочкова позволяет себе перекусить лишь салатными листьями, варенными всмятку яйцами и овощными супами.

А справляться с негативными эмоциями балерине помогает любовь и позитивный настрой. К слову, отдыхая на греческой вилле близких друзей, Анастасия лакомилась баклажанной икрой. А своим коронным блюдом знаменитость считает икру на огурчиках.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаЗвездный стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Почти ничего не ем»: Волочкова раскрыла секрет своей стройности
Интересно?
Поделись с друзьями: