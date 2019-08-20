Визажист сделал Боне вечерний макияж в стиле Аллы Вербер

Телеведущая специально приехала в Ниццу, чтобы стать моделью на мастер-классе у Сердара Камбарова.

Виктория Боня последние несколько месяцев активно ведет свой бьюти-блог, где делится разными лайфхаками, показывает эффективные упражнения на пресс и ягодицы, а также учит своих подписчиц правильно наносить макияж. У телеведущей есть большое количество декоративной косметики, которой она пользуется. Звезда рассказывает о лучших кремах, косметике и другой продукции. Так как она не является стилистом или визажистом, то за помощью девушка обращается к друзьям.

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Не так давно Виктория записала несколько роликов, в которых вместе с Сердаром Камбаровым показала, как правильно наносить тональный крем и пудру на лицо. А теперь она специально приехала в Ниццу на его мастер-класс, чтобы стать моделью визажиста. В соцсети телеведущая показала весь процесс его работы, а потом продемонстрировала вечерний макияж, который ей сделали.

«Вот, что из этого получилось! Я знаю, что вы меня больше любите вообще без макияжа, но всё-таки иногда хочется чего-то нового…», — написала Боня.

В кадре у нее губя накрашены нюдовой помадой и выделены с помощью карандаша. Кожа выровненная с помощью специальных средств, а глаза стали более выразительными благодаря темным теням с эффектом смоки айс.

«Смоки, как у Аллы Вербер», — подметила одна из подписчиц. «Это надо же, я тогда именно об этом подумала, когда он меня красил», — удивилась Виктория. Напомним, что светская львица, директор ЦУМа, Вербер скончалась внезапно скончалась в начале августа. К слову, Сердар был с ней близко знаком и называл ее своей музой. «Вы навсегда останетесь в моей памяти и в моем сердце как самая красивая, яркая и мудрая женщина», — писал он.

А вам нравится такой макияж?