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Слава с 19-летней дочкой спели песню про похмелье

Александра Морозова выдумала нового супергероя — «алкомена».

Слава с 19-летней дочкой спели песню про похмелье
Старшей дочери певицы Славы уже 19 лет. Фото: globallookpress.com

Певица Слава и ее 19-летняя дочь Александра Морозова дуэтом исполнили на камеру пародийную песню, которую сочинила девушка. Наследнице звезды пришел в голову текст про «алкомена». Это супергерой, которым может стать каждый человек, пришедший на помощь своему другу, страдающему похмельем, при условии, что они вдвоем продолжат распивать спиртные напитки. Песня развеселила Славу, и она передала привет всем «алкоменам».

Напомним, Александра родилась в первом браке певицы. Она — будущая актриса, учится в Высшем театральном училище имени Щепкина. На ее страничке в социальной сети уже можно найти снимки топлес.

Сейчас 39-летняя Слава состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, от которого родила вторую дочь — Антонину. Девочке уже 7 лет.

Приходилось ли вам когда-нибудь быть «алкоменом»?

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Александра Морозоваборьба с похмельемотцы и детиПевица Славапохмелье

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Слава с 19-летней дочкой спели песню про похмелье
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