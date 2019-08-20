«Мерзкое существо»: Бородина грубо ответила на критику подписчицы

Телеведущая подчеркнула, что ей просто обидно за своих адекватных поклонниц. Она даже не стала стесняться резких выражений.

Ксения Бородина привыкла общаться с поклонниками на любые темы. Она делится последними новостями в соцсетях, публикует семейные снимки и рассказывает о своих путешествиях. Не раз телеведущая вступала в диалог с подписчиками. Порой она сталкивается с критикой. В такие моменты девушка не молчит, а доказывает свою правоту. Так было, когда она отдыхала в Италии. Некоторые итальянские слова она произносила на камеру или писала в постах. Потом ей приходилось объяснять, почему они так произносятся, так как многие пытались уличить ее в неграмотности.

Бородина не так давно объяснила, как правильно говорить на итальянском языке «бутерброд» и «бутерброды». Для этого она записала целое видео. А на днях телеведущую снова чуть не вывели из себя. Она посвятила очередную публикацию тому, как ее дети изучают математику, русский язык и другие предметы с помощью плакатов. Позже Бородина призналась, что ее директ буквально «взорвался» от количества сообщений. Всем было интересно узнать, где можно купить такие плакаты.

Правда, одна из подписчиц не поверила звезде. «Прям уж взорвали наверное ваш директ», — написала она. Ксения не поленилась и сделала скрин личных сообщений, подчеркнув все, которые касались плакатов. Их оказалось очень много. «А потом вы мне пишете: „Ксения не оправдывайтесь“! Я просто понять не могу, зачем мне врать. Я вранье терпеть не могу», — отметила телеведущая.

«Это ж надо быть такими мерзкими бабенками, которые так пишут. Что ты блин за мерзкое вообще существо, оказавшееся в моем Instagram в моих комментариях. Ты сегодня не выспалась или тебя не чикнули или я не знаю, что произошло? Что тобою управляет, когда ты мне такие вещи пишешь? Крысятина. Просто мне обидно за моих адекватных подписчиц», — высказалась Бородина.

«Идите на хрен из моего Instagram. Да, я негативно отношусь к плохим комментариям. Я имею на это право. Это нормально, когда человек негативно относится к плохим комментариям. Это нормальная человеческая реакция», — также подчеркнула девушка. Она пояснила, что завела страничку в соцсетях не для большого количества лайков, а для живого общения.

Вскоре телеведущая получила сообщения со словами поддержки. Многие признались, что им нравится, когда она устраивает «разборы полетов». Над этим Ксения посмеялась. Она отметила, что это либо издержки профессии, либо ее личная потребность добиться справедливости.

А как вы бы поступили на месте Бородиной?