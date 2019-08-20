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«Мам, сделай это»: Ольга Шелест побрила головы дочерей по их просьбе

Телеведущей пришлось сделать девочкам прически, как у их отца.

«Мам, сделай это»: Ольга Шелест побрила головы дочерей по их просьбе
Ольга Шелест. фото: globallookpress.com

Ольга Шелест шесть лет состоит в браке с клипмейкером Алексеем Тишкиным, а знакомы они уже больше 20 лет. Влюбленные воспитывают дочерей: пятилетнюю Муза и Айрис, которой 20 августа исполнилось четыре года. Телеведущая, несмотря на свою занятость, стремится каждую свободную минуту проводить с наследницами. В этом году вскоре после поездки в Израиль на «Евровидение» по работе, она несколько недель провела с семьей у океана.

Своих наследниц Шелест показывает не часто. Однако на днях телеведущая записала целое видео, засняв на камеру, как она бреет свою дочку. Как оказалось, девочки захотели короткую прическу, как у своего отца. Ольге ничего не осталось делать, как выполнить их просьбу.

«Сегодня мама будет делать прическу как у Музы и как у папы. И это будет очень грустно, и очень весЁло, и очень весело! Давай, мам, сделай это!», — произнесла Айрис.

Шелест полностью побрила одну сторону головы наследницы, а потом сама девочка также подравняла оставшиеся локоны ножницами. В итоге у нее получилась стильная прическа «под мальчика», одна сторона побритая, вторая с несколькими прядями, уложенными набок. Чуть раньше такую же прическу Ольга сделала и другой дочке Музе. На совместных кадрах, малышки выглядят словно близнецы. Одни поклонники восхитились смелостью девочек, а другие поразились тому, что телеведущая согласилась их подстричь.

«Очаровашка! Пересматриваю и пересматриваю, не возможно оторваться», «Зачем вы это сделали?», «Ой, ну до чего же они клевые», «Круто, такая модная малышка», «Божечки, прелесть-то какая! Сижу и улыбаюсь от мимишности», — прокомментировали пост подписчики. Шелест призналась, что они с мужем три месяца пытались отговорить Айрис стричься, но не смогли.

А вы бы решились сделать дочери такую стрижку?

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«Мам, сделай это»: Ольга Шелест побрила головы дочерей по их просьбе
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