Шик и блеск: как выглядит частный джет Гарри и Меган изнутри

Герцог и герцогиня Сассекские для перелета в Ниццу воспользовались самолетом американской компании Cessna.

Несмотря на волну критики, которую вызвали перелеты Меган Маркл и принца Гарри сначала в Ибицу, а потом в Ниццу, надо отдать должное, что частный самолет намного более комфортабелен, чем обычные лайнеры.

Сассексы отправились в поездку на бизнес-джете американской компании Cessna, который рассчитан на 12 пассажиров. Стоимость фрахта такой «пташки» составляет примерно 20 тысяч фунтов стерлингов.

Салон самолета, длиной порядка 13 метров, может быть дополнительно оборудован по желанию заказчика. Но. как правило, там есть телевизоры, Wi-Fi, DVD-проигрыватели, спутниковое радио и колонки.

Кроме этого во время полета пассажирам не нужно ждать приземления, если им понадобится зарядить свои гаджеты — в салоне предусмотрены универсальные розетки.

Во время полета пассажирам предлагают на ужин изысканные блюда и закуски из высококачественных продуктов, а также напитки, в том числе вино и шампанское премиум-класса.

Сиденья легко трансформируются в кровать, что очень удобно с учетом того, что Меган путешествует с маленьким Арчи.

Джет развивает скорость до 495 миль в час, а топливный бак рассчитан примерно но 7 часов полета. С учетом расстояния из Лондона до Ниццы, то этого вполне достаточно, так как полет туда занимает всего пару часов.

Объем багажного отделения джета — чуть менее 50 кубических метров, так что вполне достаточен, чтобы вместить багаж Меган и Гарри, пишет The Sun.