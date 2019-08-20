ЗВЕЗДЫ

20-летняя внучка Боярского показала пышные формы в мини-бикини

Екатерина проводит отпуск в Турции.

20-летняя внучка Боярского показала пышные формы в мини-бикини
Михил Боярский с внучкой Екатериной. фото: instagram.com/kboyarskaya98/

Михаил Боярский уже почти 40 лет состоит в браке с Ларисой Луппиан. У актера большая семья, которая продолжает разрастаться. Дочь Елизавета подарила ему внуков Андрея и Григория, а сын Сергей внучек Екатерину и Александру. Обычно артист предпочитает один появляться на светских мероприятиях, но в этом году он впервые вышел в свет с 20-летней внучкой. На кинофестивале в Санкт-Петербурге девушка поразила всех своей красотой.

Теперь пока Боярский снимается в новом сезоне шоу «Голос 60+» в качестве наставника, его внучка отдыхает в Турции. Екатерина активно ведет блог в соцсетях, где делится снимками. Она успела поделиться кадром, на котором запечатлена в розовом мини-бикини. Купальник подчеркнул пышные формы девушки. Поклонники пришли в восторг от красочного фото и женственной фигуры внучки артиста.

«Ух какая», «Очень красиво», «Вы очень красивая Екатерина! Дедушке с бабушкой передай привет», «Фигура огонь», — стали писать подписчики. Многим Екатерина отвечала теплыми словами.

Напомним, что внучка Михаила Сергеевича хочет заниматься музыкой и стать певицей.А также реализовать себя как мама и жена. Ранее она призналась, что ей нравится творчество Максима Фадеева и она не прочь с ним сотрудничать. Девушка уверена, что совмещать карьеру и семью можно и нужно. Родные не слишком одобряют выбор Кати, но она намерена исполнить свою мечту и стать популярной певицей.

А вам нравится фигура Екатерины?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина БоярскаяМихаил БоярскийФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
20-летняя внучка Боярского показала пышные формы в мини-бикини
Интересно?
Поделись с друзьями: