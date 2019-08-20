20-летняя внучка Боярского показала пышные формы в мини-бикини

Михаил Боярский уже почти 40 лет состоит в браке с Ларисой Луппиан. У актера большая семья, которая продолжает разрастаться. Дочь Елизавета подарила ему внуков Андрея и Григория, а сын Сергей внучек Екатерину и Александру. Обычно артист предпочитает один появляться на светских мероприятиях, но в этом году он впервые вышел в свет с 20-летней внучкой. На кинофестивале в Санкт-Петербурге девушка поразила всех своей красотой.

Теперь пока Боярский снимается в новом сезоне шоу «Голос 60+» в качестве наставника, его внучка отдыхает в Турции. Екатерина активно ведет блог в соцсетях, где делится снимками. Она успела поделиться кадром, на котором запечатлена в розовом мини-бикини. Купальник подчеркнул пышные формы девушки. Поклонники пришли в восторг от красочного фото и женственной фигуры внучки артиста.

«Ух какая», «Очень красиво», «Вы очень красивая Екатерина! Дедушке с бабушкой передай привет», «Фигура огонь», — стали писать подписчики. Многим Екатерина отвечала теплыми словами.

Напомним, что внучка Михаила Сергеевича хочет заниматься музыкой и стать певицей.А также реализовать себя как мама и жена. Ранее она призналась, что ей нравится творчество Максима Фадеева и она не прочь с ним сотрудничать. Девушка уверена, что совмещать карьеру и семью можно и нужно. Родные не слишком одобряют выбор Кати, но она намерена исполнить свою мечту и стать популярной певицей.

А вам нравится фигура Екатерины?