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Русские пользователи Instagram затроллили Сильвестра Сталлоне

Новую цель для участников «гагачата» нашел Гарик Харламов.

Русские пользователи Instagram затроллили Сильвестра Сталлоне
Сильвестр Сталлоне, очевидно, в шоке от сотен комментариев на русском языке. Фото: ImagePressAgency/face to face

Известный комедиант Гарик Харламов «переключил» российских пользователей соцсетей со странички Леди Гаги в Instagram на аккаунт Сильвестра Сталлоне. Юморист предложил произвести новую «русскую кибератаку», а заодно решил посмотреть, сколько человек откликнутся на его призыв. Изначально идея состояла в том, чтобы оставить под постами актера множество комментариев: «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл» (культовая фраза из кинофильма «Терминатор»). Но, как сообщает Teleprogramma.pro, участники «гагачата» снова проявили креатив и стали писать кто на что горазд.

Теперь под постами Сильвестра Сталлоне появляются сотни русскоязычных комментариев, в которых упоминаются и Леди Гага, и Брэдли Купер, и Гарик Харламов, и Филипп Киркоров. Пользователи уже ищут там знакомых, делятся рецептами — все, как было в скандале с Ириной Шейк. Teleprogramma.pro сделала подборку самых смешных высказываний.

Кстати, скоро у 73-летнего Сталлоне  выходит фильм «Рэмбо: Последняя кровь», последний из этой кинофраншизы. Возможно, что кибератака на актера спровоцирована не просто так, а для повышения интереса к предстоящей премьере.

А вы участвуете в «гагачате»?

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Тэги:

гагачатГарик ХарламовЛеди ГагаСильвестр Сталлонетроллинг

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Русские пользователи Instagram затроллили Сильвестра Сталлоне
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