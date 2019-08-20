Русские пользователи Instagram затроллили Сильвестра Сталлоне

Известный комедиант Гарик Харламов «переключил» российских пользователей соцсетей со странички Леди Гаги в Instagram на аккаунт Сильвестра Сталлоне. Юморист предложил произвести новую «русскую кибератаку», а заодно решил посмотреть, сколько человек откликнутся на его призыв. Изначально идея состояла в том, чтобы оставить под постами актера множество комментариев: «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл» (культовая фраза из кинофильма «Терминатор»). Но, как сообщает Teleprogramma.pro, участники «гагачата» снова проявили креатив и стали писать кто на что горазд.

Теперь под постами Сильвестра Сталлоне появляются сотни русскоязычных комментариев, в которых упоминаются и Леди Гага, и Брэдли Купер, и Гарик Харламов, и Филипп Киркоров. Пользователи уже ищут там знакомых, делятся рецептами — все, как было в скандале с Ириной Шейк. Teleprogramma.pro сделала подборку самых смешных высказываний.

Кстати, скоро у 73-летнего Сталлоне выходит фильм «Рэмбо: Последняя кровь», последний из этой кинофраншизы. Возможно, что кибератака на актера спровоцирована не просто так, а для повышения интереса к предстоящей премьере.

А вы участвуете в «гагачате»?