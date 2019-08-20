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Принц Гарри в личном письме пошутил про свое нижнее белье

Герцог Сассекский поздравил паралимпийца Дилана Алкотта, который девятый раз выиграл теннисный турнир на Уимблдоне.

Принц Гарри в личном письме пошутил про свое нижнее белье
Принц Гарри отпустил пикантную шуточку. Фото: Global Look Press

Принц Гарри, несмотря на критику в свой адрес, что, мол, сильно изменился и перестал быть бравым служакой, который не прочь отпустить сальную шуточку, все же верен себе. Это в очередной раз доказало всплывшее в Сети письмо.

Его опубликовал сам получатель — паралимпиец Дилан Алкотт, которого Гарри поздравил с девятой по счету победой на Уимблдоне. Весь тон всего послания поначалу весьма серьезен.

Герцог Сассекский благодарит спортсмена за его вклад в «Игры Инвиктус» и тот пример, который Алкотт подает другим военнослужащим, которые получили увечья во время вооруженных конфликтов.

Однако в постскриптуме Гарри дал волю своему шутливому настроению и поинтересовался у Дилана, стал ли тот по случаю церемонии награждения надевать плавки «Игр Инвиктус».

Говоря о себе он признался, что этот предмет ему весьма пригодился, когда в Англии наступила «эта кошмарная жара».

Письмо принца Гарри. Скриншот.
Принц Гарри пошутил в поздравительном письме. Скриншот: twitter.com/DylanAlcott
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Принц Гарри в личном письме пошутил про свое нижнее белье
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