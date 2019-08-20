43-летняя Елена Захарова показала свою форму в кружевном мини-комбинезоне

Елена Захарова сообщила на своей странице в соцсети о том, что завершает свой отдых на Антибе и поделилась яркой фотографией на фоне южной природы.

На снимке звезда сериала «Кадеты» предстала в ярко-красном кружевном мини-комбинезоне, открывающем линию плеч, длинные ноги и ровный шоколадный загар. Актриса стоит босиком с распущенными пышными волосами и практически без косметики.

«Это был чудесный, великолепный отпуск с приключениями!» — подписала кадр Елена в Instagram и подчеркнула: самое важное, что подарил ей отдых, это возможность побыть с близкими и любимыми людьми.

К посту она добавила хэштег #делувремя, отметив таким образом, что для нее близится рабочий сезон.

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Поклонники восхитились естественным образом актрисы и осыпали комплиментами: «Красотка!», «Выглядите как девочка», «Женщины такого типа не стареют», «Юное тело».

Напомним, два года назад актриса, пережившая до этого гибель дочери в результате острой инфекции, родила наследницу. Но имя девочки и ее отца Захарова держит в секрете.