Звезда «Дома-2» Екатерина Колисниченко крестила сына

Екатерина Колисниченко сообщила о своей беременности, уже когда покинула телепроект «Дом-2». Она показала округлившийся живот во время поездки во Францию с возлюбленным. Как ранее сообщал портал Teleprogramma.pro, у звезды телестройки и ее мужа родился сын, которому подарили красиво имя Савва. Позже девушка поделилась подробностями родов. Она призналась, что они дались ей нелегко, но все прошло без осложнений.

В первых числах августа Екатерина перестала скрывать лицо малыша. Она оказалась одной из тех мам, которые не верят в приметы. Девушка пока привыкает к новому статуту. Порой ребенок дает ей выспаться, а иногда выпрашивает еду зазывными криками. Теперь Колисиниченко поделилась кадрами с крещения. 20 августа она собрала родных и друзей в одном из столичных храмов, где состоялось таинство.

Экс-участница телестройки ответственно подошла к этому важному шагу. Он заранее купила для Саввы специальный белый наряд, да и собственный образ продумала до мелочей. В церкви Екатерина появилась в пудровом платье с длинным рукавом в горошек. Вместо платка она накинула белых капюшон с кружевами на голову.

Отметим, что крестной мамой малыша стала одна из подруг Колисниченко. А вот ее сестра не смогла присутствовать на церемонии. Сейчас Юлия Салибекова вместе с мужем и сыновьями отдыхает на море. По всей видимости, девушка просто решила не ждать возвращения родственницы. У них не раз происходили серьезные конфликты. Поклонники надеются, что на этот раз обойдется без ссор.