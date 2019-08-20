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Кейт Миддлтон похвасталась снимками своего ученика с мастер-класса

В Instagram герцога и герцогини Кембриджских были выложены фото, которые ранее не публиковались.

Кейт Миддлтон похвасталась снимками своего ученика с мастер-класса
Кейт Миддлтон поделилась новыми снимками. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Кейт Миддлтон вместе со своим супругом принцем Уильямом и тремя детьми сейчас находится на летних каникулах.

В связи с этим поклонникам ждать от четы какой-либо активности в соцсетях не приходится. Тем не менее, накануне вечером Кенсингтонский дворец расщедрился на серию новых снимков.

Публикация была приурочена к празднованию Всемирного дня фотографии. Известно, что королева передала свои функции патрона в Королевском фотографическом обществе Кейт.

Ее Величество знает, как та любит возиться с камерой. Поэтому вполне логично, что в такой праздник в аккаунте Кембриджских произошло «пополнение».

На одном из снимков запечатлена сама герцогиня Кэтрин в светло-сером летнем платье и с камерой в руках. Рядом с ней сидит 9-летний Джош Эванс — автор остальных фото.

Снимки были сделаны во время мастер-класса для детей, в рамках благотворительной акции, которая прошла в июне.

Так как Кейт также выступала в роли учителя, то она не могла не поделиться в такой день результатами трудов одного из своих учеников.

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Кейт Миддлтон похвасталась снимками своего ученика с мастер-класса
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