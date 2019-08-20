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Настоящий блондин: Малиновская показала подросшего сына

Певица прогулялась с наследником в зоопарке.

Настоящий блондин: Малиновская показала подросшего сына
Маша Малиновская. фото

Маша Малиновская была на пике популярности в 2000-х годах, но потом пропала из телеэфира. Она объясняет это тем, что просто не дает повода для того, чтобы о ней снимались телепередачи или писали в СМИ. Но все же в свои 38 лет модель продолжает превосходно выглядеть. Она по-прежнему предпочитает мини, снимается для журнала Playboy, не боясь оголяться. А вот в личной жизни артистки не так все гладко, как можно было бы представить.

Несколько раз Маша состояла в браке, но все они заканчивались разводом. А в 2011 году она впервые стала мамой. Модель родила сына Мирона. Личность отца своего ребенка звезда скрывает. Известно лишь то, что он чеченский бизнесмен. Своего наследника она иногда берет с собой на светские мероприятия. А не так давно Малиновская решила провести день с мальчиком, сводив его в московский зоопарк.

В соцсети модель поделилась снимками с сыном. В свои восемь лет он умеет обращаться с различными гаджетами, без стеснения общается со сверстниками. На снимках Мирон то общается с девочкой, то позирует на камеру. Он унаследовал от мамы белокурые волосы. Поклонники поразились тому, как вырос сын артистки. «Маша, какой он у вас красавчик, очень на вас похож, улыбка просто огонь», «Взрослеет красавчик-сынуля», «Семейные радости, когда мама рядом», — прокомментировали пост подписчики.

Другие поклонники обратили внимание на то, что сама Малиновская не стареет. Она по-прежнему выглядит молодой. По словам самой модели, она много работает над своей внешностью. Звезда довольно часто посещает косметолога. «Я обожаю биоревитализацию кожи лица, шеи, декольте и рук», — признавалась она в соцсети.

Как считаете, сын Маши сильно похож на свою маму?

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Настоящий блондин: Малиновская показала подросшего сына
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