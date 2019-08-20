Исаева рассказала, как по творчеству Костюшкина фанател Табаков

Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram поздравила музыканта Стаса Костюшкина с днем рождения. Она вспомнила, что у певца был очень непростой период, когда он искал себя, выйдя из состава дуэта «Чай вдвоем». В те годы Стас Костюшкин придумал группу «Шульман бэнд». В репертуаре коллектива были одесские, утесовские хиты, песни Синатры, кинохиты. Например, изумительно звучала переделанная «Ах Таня, Таня, Танечка» из кинофильма «Карнавальная ночь».

«Мини-оркестр Shulman band приглашали в Табакерку на праздник в честь Рождества, и во МХАТ на закрытые мероприятия. Очень уж понравилось их творчество Олегу Павловичу Табакову. Готовясь, из-за кулис вся команда дрожала, глядя на зрительный зал. Тут не схалтуришь, пусть камерное мероприятие, но сплошь заслуженные и народные, на первом ряду Сам с Мариной Зудиной», — заявила Анна Исаева, вспоминая те времена.

Как она отметила, Табаков и все его окружение были очень приветливыми людьми. Они не хвастались и всегда объективно оценивали творчество Костюшкина и его команды.

Исаева добавила, что позже Костюшкин создал сразу несколько прекрасных хитов, которые полюбились миллионам россиян. Она добавила, что жена Стаса Юлия Костюшкина начинала свою карьеру в балете у Юлии Началовой. Их отношения сохранились на всю жизнь.