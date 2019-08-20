Словно в Каннах: Шпица позировала на красной дорожке в атласном небесно-голубом платье

33-летняя Екатерина Шпица не смогла пропустить одно из самых ожидаемых кинособытий этого лета — фестиваль короткометражного кино «Короче» в Калининграде. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежий снимок, попозировав перед объективами фотокамер на красной дорожке светского мероприятия. Для выхода в свет актриса выбрала атласное небесно-голубое платье с разрезом до середины бедра и «золотые» босоножки на шпильке. Свой образ девушка дополнила алой помадой, сделав акцент на губы.

В комментариях к снимку актриса подметила, что любит подобные случайные стоп-кадры. При этом Шпица не скрывает, что получила массу приятных впечатлений и эмоционального драйва на фестивале, который «пролетел стремительно» и был подобен яркой комете. И в следующем году Екатерина планирует посетить это мероприятие в качестве гостьи. По словам актрисы, ей все время хочется быть яркой и разной: стать неповторимой для своих многочисленных поклонников. Именно поэтому каждый свой выход в свет Шпица продумывает до мелочей.

Ранее отвечая на вопросы интернет-пользователей, актриса раскрыла секрет стройной фигуры. Знаменитость призналась, что не привыкла ограничивать себя в еде. Шпица ест часто, но небольшими порциями. Кроме того, Екатерина старается не пропускать тренировки, в частности, актриса ходит в студию, где прорабатывает растяжку и гибкость.