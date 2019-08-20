Папарацци сняли Кардашян в трико и без грима на свидании с мужем

Ким Кардашян для многих стала иконой стиля. Обладательница нестандартной фигуры старается подчеркивать свои формы то лосинами, то облегающими платьями. Даже Виктория Боня является ее поклонницей, но не так давно светская львица разочаровалась в модели. Она заметила, что снимки американской звезды постоянно обрабатывают в фотошопе, поэтому увидеть естественную красоту девушки просто нет возможности.

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Однако 18 августа Ким отправилась на свидание со своим супругом Канье Уэстом. Они направились в один из ресторанов в Санта-Монике. Папарацци удалось заснять пару неподалеку от заведения. Модель была облачена в серое трико и толстовку. При этом ее волосы были распущены, а на лице не было ни грамма макияжа. Канье предпочел облачиться в широкие брюки и белую толстовку с принтом. Он держал свою избранницу за руку.

Поклонники пришли в восторг от природной красоты девушки. Многие признались, что им гораздо приятнее видеть Ким без грима. «Мне нравится, что теперь она выглядит более естественно», «Она прекрасна», «Пример для подражания», — высказались пользователи Сети. Некоторым фанатам этой пары показалось странным, что они так тепло одеты. Однако не стоит забывать, что вечером погода обычно становится прохладной в Калифорнии.

Стоит отметить, что семья Кардашян в последнее время все чаще стала обращать внимание на российских дизайнеров. Сестра Ким Хлои купила для отдыха купальник от Натальи Ким для своей дочки. Еще одна сестра Кортни устроила фотосессию в Италии в легком желтом платье российского бренда Rasario.

А вам нравится, как выглядит Кардашян без макияжа?