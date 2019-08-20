Катя Гордон рассказала о плюсах и недостатках профессии юриста

По словам звезды, некоторые качества нужно «отключать» во время общения с близкими.

Звездный юрист Катя Гордон рассказала своим подписчикам в Instagram, чему ее научила профессия. Защитой прав людей телеведущая занимается уже шесть лет.

«Во-первых — это готовность оперативно реагировать на изменяющиеся условия и реальность, во-вторых, стрессоустойчивость, а в третьих — тотальная ответственность», — поделилась 38-летняя юрист.

Она призналась, что научилась все тотально контролировать, и понадобилось много времени, чтобы «отключить» это в отношениях с близкими людьми.

Напомним, Гордон занимается правозащитной деятельностью с 2014 года, у нее есть собственная юридическая компания. Многие звезды и их родственники пользуются услугами Екатерины, когда семейные скандалы доходят до суда.

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А какие побочные черты характера в вас взрастила ваша сфера деятельности, спрашивает подписчиков Гордон?