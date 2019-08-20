Бузова ударила себя сосиской во время съемок клипа «Лайкер»

Скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась в Instagram, что ее новый клип «Лайкер» меньше чем за сутки набрал два миллиона просмотров. Звезда выложила видео со съемок, на котором запечатлено, как она раскручивает связку сосисок, словно нунчаки. Сначала у девушки получается довольно ловко, но в конце она «больно» ударила себя сосиской по затылку, заставив смеяться всю съемочную группу.

Выложив это забавное видео, Ольга обратилась ко всем мужчинам.

«Никогда не пытайтесь сделать из канарейки курицу, а из любимой женщины — чудовище. Любите нас, будьте нам верны и тогда вы не получите пирожком в лицо, и сосисками в голову», — написала она.

Бузова призналась, что после съемок в таком «боевом» клипе, она стала более опытной в домашних сражениях, и теперь ее милому не стоит бесить свою подругу. Кто именно является ее возлюбленным, певица не уточнила. Напомним, она уже несколько раз оказывала знаки внимания известному юмористу Тимуру Батрутдинову.

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А вы когда-нибудь кидались едой в любимого человека?