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Бузова ударила себя сосиской во время съемок клипа «Лайкер»

Для нового хита ей потребовалось научиться сражаться едой.

Бузова ударила себя сосиской во время съемок клипа «Лайкер»
Ольга Бузова представила публике очередной смелый клип. Фото: globallookpress.com

Скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась в Instagram, что ее новый клип «Лайкер» меньше чем за сутки набрал два миллиона просмотров. Звезда выложила видео со съемок, на котором запечатлено, как она раскручивает связку сосисок, словно нунчаки. Сначала у девушки получается довольно ловко, но в конце она «больно» ударила себя сосиской по затылку, заставив смеяться всю съемочную группу.

Выложив это забавное видео, Ольга обратилась ко всем мужчинам.

«Никогда не пытайтесь сделать из канарейки курицу, а из любимой женщины — чудовище. Любите нас, будьте нам верны и тогда вы не получите пирожком в лицо, и сосисками в голову», — написала она.

Бузова призналась, что после съемок в таком «боевом» клипе, она стала более опытной в домашних сражениях, и теперь ее милому не стоит бесить свою подругу. Кто именно является ее возлюбленным, певица не уточнила. Напомним, она уже несколько раз оказывала знаки внимания известному юмористу Тимуру Батрутдинову.

А вы когда-нибудь кидались едой в любимого человека?

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дракаЛайкерновый клипОльга Бузовапродукты

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Бузова ударила себя сосиской во время съемок клипа «Лайкер»
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