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Жена не пускает друзей к тяжело больному Гафту

83-летний артист восстанавливается в больнице после инсульта.

Жена не пускает друзей к тяжело больному Гафту
Борис Кудрявов/КП

Последние несколько лет артист чувствует себя неважно. К тому же из-за возраста актеру все тяжелее справляться с болезнью Паркинсона. Плюс инсульт, после которого Гафт круглосуточно находится под присмотром врачей.

Состояние Валентина Иосифовича настолько тяжелое, что супруга, актриса Ольга Остроумова, не пускает к нему даже близких друзей.

«Я добирался несколько часов, чтобы встретиться с Валей. Однако медсестры не пустили. говорят, что не велела жена. Конечно, она — ближайший родственник и имеет право ставить такое условие. Но это перебор», — рассказал друг певца, сообщает «СтарХит».

Товарищи и коллеги актера уверены, что общение с близкими пошло бы тому на пользу. Однако Ольга Остроумова рассказала, что муж с трудом узнает лица. К тому же, актриса тревожится, что мужа начнут беспокоить журналисты. А ему нужно силы беречь, чтобы скорее пойти на поправку.

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Жена не пускает друзей к тяжело больному Гафту
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