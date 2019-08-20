Жена не пускает друзей к тяжело больному Гафту

Последние несколько лет артист чувствует себя неважно. К тому же из-за возраста актеру все тяжелее справляться с болезнью Паркинсона. Плюс инсульт, после которого Гафт круглосуточно находится под присмотром врачей.

Состояние Валентина Иосифовича настолько тяжелое, что супруга, актриса Ольга Остроумова, не пускает к нему даже близких друзей.

больше по теме Сын Остроумовой подтвердил, что Валентин Гафт жив В начале августа артист был госпитализирован в больницу с инсультом.

«Я добирался несколько часов, чтобы встретиться с Валей. Однако медсестры не пустили. говорят, что не велела жена. Конечно, она — ближайший родственник и имеет право ставить такое условие. Но это перебор», — рассказал друг певца, сообщает «СтарХит».

Товарищи и коллеги актера уверены, что общение с близкими пошло бы тому на пользу. Однако Ольга Остроумова рассказала, что муж с трудом узнает лица. К тому же, актриса тревожится, что мужа начнут беспокоить журналисты. А ему нужно силы беречь, чтобы скорее пойти на поправку.