ЗВЕЗДЫ

Хилькевич с нежностью обратилась к дочке в ее первый день рождения

Актриса также показала трогательные кадры, сделанные в роддоме.

Хилькевич с нежностью обратилась к дочке в ее первый день рождения
Анна Хилькевич. фото: globallookpress.com

Анна Хилькевич прославилась благодаря сериалу «Универ». Теперь она владеет своей студией маникюра, рассказывает о своих успехах в Instagram и много путешествует. Более того, девушка является мамой двух дочерей. У нее подрастает трехлетняя Арианна, а также малышка Мария, которой 20 августа исполнился годик. Супруги все еще скрывают лицо девочки, но в такой важный день актриса поделилась снимками, сделанными в роддоме.

На кадрах запечатлен момент, когда Анна только приехала рожать. Рядом с ней находился муж Артур Волков. Также на снимках запечатлена Мария в первые часы жизни и выписка мамы и малышки из роддома.

«Ровно год назад в 8 утра у меня родилась моя младшенькая, наша Машуля! Я решила немного отмотать время назад с помощью карусели из фоток! Вы уж извините, что мы до сих пор не познакомили Машеньку с вами! Во всем виноват цвет ее кожи… С днём рождения, наша красавица! Мы очень любим тебя! Спасибо тебе за твой характер, безумную выдержку и постоянную улыбку! Улыбака ты наша, с твоим первым годиком!», — обратилась она к имениннице.

Поклонники удивились тому, как быстро пролетело время. Они поздравили малышку с днем рождения, а также ее родителей. «Ей уже год? Ужас, время так летит», «Поздравляю с первым годиком жизни! Здоровья, счастья! Раз понравилось, нужно повторить! Теперь за мальчиком!», «Ого уже целый год пролетел ! Поздравляю вас! Растите умными, красивыми и здоровыми», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Анна этим летом предпочла отправиться в отпуск без детей. Девушка призналась, что отдохнуть, когда дети рядом просто невозможно, даже если за ними помогает приглядывать няня. Однако в обычной жизни актрис старается проводить с ними как можно больше времени. Она даже отказалась от встреч с друзьями ради этого. Хилькевич тщательно следит за здоровьем дочек и регулярно водит их в больницу на обследования.

Как считаете, Анна хорошая мама?

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Хилькевич с нежностью обратилась к дочке в ее первый день рождения
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