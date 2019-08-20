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Кислов признался, что увел Полину Гагарину у другого

Отношения с яркой исполнительницей развивались стремительно.

Кислов признался, что увел Полину Гагарину у другого
Кислов смог быстро покорить сердце Гагариной/globallookpress.com

Актер Петр Кислов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» признался, что увел свою вторую супругу певицу Полину Гагарину у другого мужчины. Их знакомство случилось, когда девушке было всего 19 лет. Уже в двадцать они сыграли свадьбу. Причем исполнительница была в тот момент уже на восьмом месяце беременности. Как сказал Кислов, Полина Гагарина встречалась с парнем, но он смог ее отбить у другого. Просто сказал, что он лучше его.

Полина Гагарина. Фото
Кислов быстро смог покорить сердце Гагариной/globallookpress.com

«Я был в школе-студии МХАТ ассистентом педагога. Полина пришла туда поступать. Я уже знал, что она прекрасно поет. Через какое-то время я признался ей в любви. Решил вот так выстрелить по-гусарски. Она ответила мне взаимностью. Хотя сначала считала, что я ее разыгрываю», — заявил актер.

По словам Кислова, Полина Гагарина – большая трудяга. Профессионал с большой буквы. При этом она очень заботилась об актере. К примеру, он отправлялся на съемку, а она давала ему в дорогу йогурт. «Обо мне до этого никто так не заботился. Я сразу понял, что хочу, чтобы она родила мне ребенка. Все было обдумано с ее и моей стороны», — сказал Петр Кислов.

Он признался, что ему было нелегко с певицей во время ее беременности. Она капризничала, но он стойко все терпел. Интересно, что в итоге академический отпуск во МХАТе взял он. Уже через несколько недель после родов Полина Гагарина вышла на учебу.

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Тэги:

Борис КорчевниковПетр КисловПолина ГагаринаПрограмма "Судьба человека"

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Кислов признался, что увел Полину Гагарину у другого
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