Брижит Макрон в небесно-голубом платье услышала комплимент от Путина

Встреча Владимира Путина и Эмманюэля Макрона прошла в летней резиденции главы Франции на Лазурном берегу. Переговоры длились почти четыре часа, французский политик заявил, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией. Супруга Макрона, выбравшая для встречи небесно-голубое платье любимого бренда, на переговорах не присутствовала, но получила от российского президента букет цветов и комплимент. Запись беседы появилась в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА». В опубликованном ролике слышно, как лидеры стран разговаривают о делах. Во время паузы Путин и сделал комплимент Брижит. больше по теме Брижит Макрон встречала Путина в «старом» платье любимого цветаПервая леди Франции часто отдает предпочтение нарядам небесно-голубого цвета. «У вас шикарный цвет лица», — заметил Владимир Владимирович. Макрон ничуть не смутилась, а, улыбнувшись, пригласила гостя задержаться на некоторое время во Франции. «Вам надо остаться подольше», — ответила она. Напомним, недавно французские СМИ сообщали о том, что госпожа Макрон перенесла омолаживающую операцию.