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Брижит Макрон в небесно-голубом платье услышала комплимент от Путина

Сообщалось, что недавно первая леди Франции перенесла омолаживающую операцию.

Брижит Макрон в небесно-голубом платье услышала комплимент от Путина
http://kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и Эмманюэля Макрона прошла в летней резиденции главы Франции на Лазурном берегу. Переговоры длились почти четыре часа, французский политик заявил, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией. Супруга Макрона, выбравшая для встречи небесно-голубое платье любимого бренда, на переговорах не присутствовала, но получила от российского президента букет цветов и комплимент. Запись беседы появилась в Twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА». В опубликованном ролике слышно, как лидеры стран разговаривают о делах. Во время паузы Путин и сделал комплимент Брижит.

«У вас шикарный цвет лица», — заметил Владимир Владимирович. Макрон ничуть не смутилась, а, улыбнувшись, пригласила гостя задержаться на некоторое время во Франции. «Вам надо остаться подольше», — ответила она. Напомним, недавно французские СМИ сообщали о том, что госпожа Макрон перенесла омолаживающую операцию.

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Брижит МакронВладимир Путинпрезидент РоссииЭмманюэль Макрон

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Брижит Макрон в небесно-голубом платье услышала комплимент от Путина
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